تعزيز ريادة المملكة في حماية البيئة من خلال المعيار المهني للجوالين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد الدكتور محمد علي قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على دور المملكة الريادي في إطلاق المعيار المهني الوطني للجوالة. ويعد هذا المعيار الأول من نوعه في المنطقة، ومن بين المعايير الخاصة بالجوالين الرائدة عالمياً.

تطوير مهنة الجوال وتعزيز دورها في حماية المكتسبات الطبيعية للمحميات هو هدف هذا المشروع الفريد الذي أطلقه المركز. ويسهم المعيار أيضاً في الحفاظ على الحياة الفطرية وتعزيز تنوعها الأحيائي، ويساهم في تعزيز منظومة الحماية البيئية في المملكة.

ويعتمد المعيار على منهجية مبنية على الجدارات المهنية التي تتناسب مع بيئات المملكة. وقد تم إعداده بواسطة فريق متخصص قام بتحليل المهنة وتحديد المهام والواجبات المطلوبة لمزاولتها.

بالتعاون مع 21 خبيراً، تم تطوير المعيار بمشاركة 18 جوالاً من المحميات الوطنية و3 خبراء دوليين. وقد جاء المعيار متوافقاً بنسبة 100% مع معايير الاتحاد الدولي للجوالين.

هذا المعيار يمثل خطوة نوعية نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة ودعم البنية التحتية لتشغيل المحميات، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في حماية 30% من مساحتها البرية والبحرية.

وقد تم الإعلان عن المعيار خلال ورشة عمل بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الاتحاد الدولي للجوالة، كريس جاليرز، وعدد من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي.