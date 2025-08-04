مبادرة سقيا كرام تنجح في تنفيذها بواسطة مجمع إرادة في الدمام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجمع إرادة بالدمام ينفذ مبادرة سقيا كرام

نفذ مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام مبادرة "سقيا كرام"، وهي مبادرة تهدف إلى خدمة الزائرين والمستفيدين من خدمات المجمع، في إطار حملة "صيف بصحة"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع.

توفر المبادرة للمراجعين قرابة 500 عبوة، تتمثل في المياه والفواكه المبردة والعصيرات الطازجة، في أقسام العيادات الخارجية والطوارئ؛ بهدف إمداد الجسم بالفيتامينات الطبيعية والسوائل الباردة؛ للتخفيف من حدة تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والتقليل من الجفاف، وتعويض السوائل المفقودة من الجسم، في ظل التنقل تحت أشعة الشمس.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية بالمجمع أن المبادرة انطلقت بمشاركة واسعة من العاملين في المجمع، إيماناً منهم بالمسؤولية تجاه المجتمع وتعزيزا للأنشطة التطوعية ودورها في خدمة الآخرين، مما يساهم في بناء قيم العطاء والمشاركة والتشجيع على التفاعل الاجتماعي، وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، والتي تهدف إلى تحسين الصحة العامة وتقديم خيارات صحية من الفواكه والمشروبات الطبيعية لتعزيز نمط حياة صحي.

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