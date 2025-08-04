شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تحتفل بقبولها في الجامعة بمفردها فتتفاجأ بمشاركة الجميع فرحتها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت فتاة في مقطع فيديو وهي تحتفل بقبولها في الجامعة داخل أحد الكافيهات بمفردها، ليتحول المكان على الفور إلى مساحة احتفال صغيرة ودافئة.

وظهرت في المقطع مجموعة فتيات اقتربن منها، وشاركنها فرحتها بالأحضان، ولم تكتفين بذلك، بل أحضرن لها كعكة وشاركنها اللحظة بمحبة كبيرة.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّقت إحدى المتابعات قائلة:” حتى أنا مرة رحت محل قهوة وطلبت كيكة للاحتفال بعيد ميلادي، الموظفة احتفلت معي، جابت لي كيكة ثانية ووردة، وكل بنت كانت تدخل تقولها إن عيد ميلادي، وصار الزبائن يجون يهنوني.”