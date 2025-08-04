شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في بريطانيا: نتابع واقعة وفاة الطالب السعودي ونستكمل إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في بريطانيا، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن واقعة وفاة الطالب السعودي محمد القاسم.

‏وقالت سفارة المملكة في بيانها: “نتابع واقعة الاعتداء على مواطن سعودي جنوب مدينة كامبريدج البريطانية، والتي أدت إلى وفاته”.

‏وأضافت: “ونؤكد أننا نواصل التنسيق مع الجهات البريطانية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث الأليم، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة”.

وكانت الشرطة البريطانية، قد باشرت التحقيق في مقتل طالب سعودي يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد تعرضه للطعن في مدينة كامبريدج، في حادثة هزّت الأوساط الطلابية والمجتمع المحلي.

وتعرّض الطالب السعودي لطعنة قاتلة في رقبته أثناء عودته إلى مقر سكنه عند الساعة 11:30 من مساء يوم الجمعة، ما أدى إلى وفاته في الموقع.