عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع الاقتراب من نهاية شهر يوليو بدء توجيه العديد من الاستفسارات حول طريقة الاستعلام عن اهلية حساب المواطن الدفعة 92 لشهر اغسطس 2025، حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن طرح هذه الخدمة التي تساعد الجميع في التعرف على أهلية الشخص في الحصول على الدعم لهذا الشهر، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 92 لشهر أغسطس

وفر برنامج حساب المواطن مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تساعد جميع المستفيدين من الدعم التعرف على الأهلية الخاصة به، ونحن سوف نتعرف على هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن “من هنا“. من الصفحة الرئيسية انقر على تسجيل الدخول. حدد أيقونة دراسة الأهلية. يطلب تعبئة البيانات المطلوبة. حدد زر الاستعلام. سوف تظهر النتيجة بالقبول أو الرفض. يمكنك تقديم اعتراض في حالة عدم القبول.

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تقديم اعتراض على اهلية حساب المواطن

في حالة ظهور حالة عدم مؤهل في الاستعلام عن أهلية حساب المواطن يمكن الآن تقديم اعتراض على هذه النتيجة، ونحن سوف نوضح لكم خطوات التقديم عبر الإنترنت من خلال السطور التالية:

زيارة موقع حساب المواطن “من هنا“. تسجيل الدخول، حدد قسم دراسة الأهلية. يطلب تعبئة البيانات وانقر زر الاستعلام. انقر على تقديم الاعتراض. حدد سبب الاعتراض. تأكد من الاعتراض رفع كافة الأوراق المطلوبة. انقر على تقديم الاعتراض.

شروط أهلية حساب المواطن

حتى تتمكن من الحصول على الموافقة على أهلية حساب المواطن يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم ونحن سوف نوضحها لكم من خلال الفقرة القادمة:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتعدى الحد المانع للدعم.

عدم التسجيل في مراكز الإيواء.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة صحيحة.

يجب أن يكون المتقدم من الفئات الموجه لها الدعم.

وجود حساب بنكي مُفعل.

عدم الحصول على دعم مالي حكومي آخر.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 92 لشهر اغسطس 2025 من الخدمات الإلكترونية المميزة التي قدمها البرنامج حيث من خلالها يتم التعرف على أهلية المتقدم دون الحاجة أو الذهاب إلى الوزارة والتعرف على حالة الطلب الخاصة بك.