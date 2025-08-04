موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر اغسطس  2025 وهل هناك زيادة قادمة؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يشكل برنامج الضمان الاجتماعي أهم برامج الحصول على الدعم المادي بشكل شهري من خلال وزارة الموارد البشرية للمواطنين والاسر السعودية المستحقة للحصول على دعم مالي ومادي يساندهم في التصدي إلى جميع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد يمر بها المواطنين، وسنقوم من خلال موقع الخليج 365 بعرض وموعد صرف راتب الضمان المطور، بالإضافة إلى توضيح طريقة الاستعلام عن دعم الضمان المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر أغسطس

يهتم بعض المستحقين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور بالوصول إلى تفاصيل موعد الصرف الخاص بالدفعة الشهرية الخاصة بهم، ويذكر أن صرف راتب الضمان المطور يتم في يوم واحد من كل شهر ميلادي إلا ان موعد الصرف قد يتم تبكيره أو تأخيره في حالة تعارض اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع أو أي عطلة رسمية.

ومن المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس خلال اليوم 31 يوليو، وذلك نظرًا إلى أن يوم 1 من شهر أغسطس سوف سيوافق يوم جمعة مما أدى إلى تبكير موعد صرف الضمان للمستحقين ليتم صرفه يوم الخميس.

اقرأ أيضًا:ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2025؟ دليلك الكامل للتسجيل والاستحقاق

اقرأ أيضًا:خطوات الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس 2025

طريقة الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يمكن أن يتم الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة من خلال اتباع بعض الخطوات عبر المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب التوجه إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“.

انقر على “خدمات الوزارة” في أعلى الصفحة الرئيسية.

اختر “المنصات الرقمية”.

اختر “الضمان الاجتماعي المطور”.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص باستخدام بياناتك بشكل صحيح.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختر “الخدمات الإلكترونية”.

انقر على أيقونة “استعلام عن دعم أهلية الضمان المطور”.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في مكانه المخصص..

انقر على أيقونة “الاستعلام”.

سيتم عرض وتوضيح حالة الأهلية ومبلغ الدعم وتاريخ الصرف الخاص بالدعم.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى شرح وتوضيح تفاصيل طريقة الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بطريقة إلكترونية من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.