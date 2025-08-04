شكرا لقرائتكم خبر «مأكولات المنطقة الوسطى».. تروي ذائقة نجدية في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مهرجان المأكولات الشعبية، المصاحبة لكأس العالم للرياضات الالكترونية المقامة في الرياض، إقبالا لافتا على جناح المأكولات النجدية، الذي قدم مجموعة من الأطباق التراثية التي تمثل الموروث الغذائي للمنطقة الوسطى.

وجاءت مشاركة المطبخ النجدي بطابع تراثي يبرز الهوية الثقافية للمنطقة، مستندة إلى مكونات محلية، وأساليب إعداد تقليدية، تعكس بساطة المطبخ النجدي وغناه في آنٍ واحد، إلى جانب ما يتميز به من توازن في النكهات.

وأدت عروض الطهي الحي إلى تعريف الزوار بمكونات المطبخ النجدي وطرق تحضيره مثل «الجريش، والكليجا، والمصابيب»، إلى جانب إبراز الجهود التي يبذلها الطهاة السعوديون في توثيق هذا الموروث ونقله إلى الأجيال، ضمن سياق ثقافي يعكس تنوع الهوية الوطنية، ويواكب الفعاليات.