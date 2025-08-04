فريق Liquid الهولندي يتوج بلقب بطولة ML:BB MSC

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق Liquid الهولندي لقب بطولة ML:BB MSC، إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، بعد فوزه في المباراة النهائية بمنطقة أمازون للرياضات الالكترونية.

ونال Liquid جائزة مالية قدرها مليون دولار، إضافة إلى 1000 نقطة في تصنيف الأندية، مما يعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على لقب كأس العالم، وفي المركز الثاني فريق SRG.OG الماليزي، الذي حصل على 500 ألف دولار، و750 نقطة في الترتيب، بينما حصد ONIC Esports PH الفلبيني المركز الثالث وجائزة قدرها 250 ألف دولار، و500 نقطة، فيما حل رابعا فريقONIC Esports ID الإندونيسي، الذي حصل على 150 ألف دولار و300 نقطة.

وعقب ختام المنافسات توج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، الكأس للفريق البطل وسط أجواء احتفالية شهدت حضورا جماهيريا واسعا في صالة ألعاب STC.