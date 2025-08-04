لاعبو Liquid: تحقيق لقب ML:BB MSC جاء بعد رحلة صعبة وطويلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر لاعبو فريق Liquid الهولندي عن سعادتهم بتحقيق لقب بطولة ML:BB MSC، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية في نسخته الثانية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بالمركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي، بعد فوزهم في المباراة النهائية وتتويجهم باللقب.

وأكد اللاعبون أن هذا الإنجاز التاريخي جاء بعد رحلة صعبة وطويلة، شهدت العديد من التحديات، مقدمين شكرهم لكل من ساندهم ودعمهم للوصول إلى هذا المستوى العالمي.

وأبدى أحد نجوم الفريق فخره بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة النهائية، مشيرا إلى أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى جهود جميع أعضاء الفريق وصنعت الفارق.

من جانبه، كشف مدرب الفريق عن الرحلة الشاقة، التي خاضها فريقه منذ بداياته، من التصفيات المحلية في الفلبين، وبعدها مرحلة كأس العالم، التي عملوا خلالها بروح الفريق الواحد رغم التحديات وقوة المنافسة، مبينا أن الوصول إلى النهائي كان إنجازا، والفوز باللقب هو تتويج لجهود استثنائية وروح قتالية عالية للاعبين.

ويعد تتويج Liquid بهذا اللقب محطة فارقة في سجل الفريق، ورسالة قوية عن تطور الرياضات الالكترونية عالميا، ودور البطولات الكبرى مثل كأس العالم في إبراز المواهب والفرق الطموحة.