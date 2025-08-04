شكرا لقرائتكم خبر توهج سعودي في 2 Overwatch: تويستد يقصي البطل.. والقادسية يكمل الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريقا تويستد مايندز والقادسية السعوديان إلى نصف نهائي بطولة Overwatch 2، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية في نسخته الثانية، بعد عروض لافتة أكدت مكانة المملكة المتصاعدة في مشهد الرياضات الالكترونية العالمي.

وسجل تويستد مايندز إنجازا تاريخيا بإقصائه بطل النسخة السابقة الفريق الكوري Crazy Raccoon في ربع النهائي بنتيجة قوية، ليصبح أول فريق يخرج الفريق الكوري من الأدوار الإقصائية منذ مشاركاته في البطولة.

وقاد الفريق إلى هذا الانتصار الثلاثي السعودي المكون من إبراهيم العلي (Quartz) الذي حصد جائزة أفضل لاعب (MVP)، إلى جانب أحمد اليوبي (Youbi)، والحميدي الرويلي (KSAA)، بينما شارك عبدالعزيز التميمي (TNVT) كلاعب احتياط.

من جهته واصل فريق القادسية تألقه في الساحة الدولية بعد فوزه على Virtus.pro، أحد أبرز الفرق الأوروبية، بفضل أداء قوي من الثنائي السعودي زياد (ZIYAD)، وعبدالإله الفيفي (LBBD7)، مع وجود أسامة عبدالله (Haku) في قائمة الاحتياط.

وفي المواجهة السعودية الثالثة، حسم فالكونز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد تفوقه على Geekay Esports، لتحضر 3 أندية سعودية في الدور ما قبل النهائي من أصل 4.

وتقام مباريات نصف النهائي، حيث يلتقي تويستد مايندز مع القادسية الساعة 4:00 مساء، تليها مواجهة فريق T1 الكوري ضد فالكونز الساعة 5:45 مساء، في مواجهات حاسمة تقرب الفائز من لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، منها 400 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، إلى جانب 1000 نقطة في تصنيف الأندية العالمي.