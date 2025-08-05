شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يحتفي بيوم ميلاده الـ44 تزامنًا مع إطلاق هوية اليوم الوطني الـ95 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في أجواء طغى عليها التفاعل والتهاني من كل حدب وصوب، احتفل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بيوم ميلاده الرابع والأربعين.

وشارك عبر حسابه الرسمي منشورًا مقتضبًا قال فيه: “44 سنة… الحمد لله”، مرفقًا صورة تظهره محاطًا ببالونات حمراء وسوداء وكيكة تحمل شعار The Ring، ما عكس طابعًا شخصيًا وعاطفيًا للمناسبة.

وانهالت التهاني من محبيه وزملائه في مختلف المجالات، وحرص عدد كبير من النجوم والمشاهير العرب على تقديم معايداتهم، من بينهم نانسي عجرم، أحلام، نوال الزغبي، خالد المظفر، هيثم شاكر، دينا فؤاد، سامي الجابر، إبراهيم الحجاج، فهد الكبيسي، وأحمد جمال.

وكتبت الفنانة أحلام: “عساها تبطي سنينك يا بوناصر”، بينما علّقت نوال الزغبي بقولها: “كل عام وإنت بخير بوناصر الغالي، عسى الله يقويك ويطول بعمرك”، وعبر خالد المظفر عن تقديره قائلاً: “كل عام وانت بخير والعمر كله، يارب معاليك”.

وفي ختام اليوم، شارك مقطع فيديو خاص للتهنئة، أرفقه برسالة عبر فيها عن اعتزازه بالوطن وما تحقق من إنجازات، قائلًا:”سعيد جداً بهذا الفيديو، ليس لأنه لي، بل لأنه تقدير للمملكة والرؤية المباركة وعرابها القائد الملهم… لكم أن تفخروا بأن بلدكم أصبحت الرقم الصعب في الأحداث العالمية وصناعة الترفيه والرياضة، محبة الناس وتقديرها لم تأتِ من فراغ، بل بُنيت على عرق وجهد وتضحيات من كل شاب وشابة سعودية فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم للعالم، افخروا بوطنكم، وافخروا بقيادتكم، وافخروا بأنفسكم، فأنتم بلد التاريخ والمستقبل” .

تجدر الإشارة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ من مواليد 4 أغسطس 1981، وقد تولى سابقًا عدة مناصب رياضية بارزة، ويشغل حاليًا منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث يواصل لعب دور محوري في تطوير قطاع الترفيه بالمملكة.

وفي مناسبة أخرى خلال اليوم ذاته، أطلق معاليه الهوية الرسمية لليوم الوطني السعودي الـ95، تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، وهو ما يشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز القيم الوطنية والاعتزاز بالهوية السعودية الأصيلة.