اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان

0 نشر
واس - جازان 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان 1/2
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان 2/2

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والحرث، والعارضة، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
كما نبّه المركز من أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية من (3 - 5) كم، على محافظتي الدرب، وبيش.
وبين أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا