عرض أول مسرحية سعودية في مهرجان فرينج العالمي بإدنبرة.. صور

الرياض - علي القحطاني - شهد مهرجان فرينج الدولي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، لحظة تاريخية مع انطلاق عرض المسرحية السعودية “طوق” للمخرج فهد الدوسري، كأول عمل سعودي يُعرض ضمن هذا الحدث الفني العالمي، بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية.

ويعرض العمل حتى 5 أغسطس 2025، ويُقدّم ضمن برنامج “ستار” الذي يهدف إلى دعم الإنتاج المسرحي السعودي وتحفيز المواهب الشابة، في مشاركة تُعدّ محطة جديدة في مسيرة الحضور السعودي المتنامي على الساحة المسرحية الدولية.

وتدور أحداث مسرحية “طوق” في مكتب رتيب، حيث يعيش الموظفون أيامهم كأنهم عالقون في حلقة مفرغة من الروتين. الانفجار العاطفي الذي يمرّ به رئيس القسم “فوزي” يفتح الباب لسؤال وجودي كبير: ما الذي يلزم لكسر هذا الطوق؟ العمل يعكس الواقع المعاصر، ويُسلّط الضوء على الرتابة، الخوف، والقيود غير المرئية التي نعيشها يوميًا، في قالب درامي مؤثر ومُبهر بصريًا.

وقُدّم بلغة إنجليزية مخصصة للجمهور الأوروبي، كما أوضح المخرج فهد الدوسري، الذي أشار إلى أن هذه المشاركة تؤكد أن المسرح السعودي أصبح اليوم جزءًا من الحوار الفني العالمي. ويضم طاقم التمثيل: أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب.

وحازت “طوق” جائزة أفضل عرض معاصر في مهرجان الرياض للمسرح 2024، وشاركت أيضًا في مهرجان أفينيون الفرنسي في عروض احتفالية باللغة العربية. مهرجان فرينج، الذي يعود إلى عام 1947، يُعد اليوم من أكبر مهرجانات الفنون الأدائية عالميًا، ويستضيف أكثر من 3350 عرضًا بمشاركة فنانين من 256 دولة.