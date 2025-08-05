أخبار من السعودية.. التأمينات الاجتماعية.. كيفية تعديل الحساب البنكي عبر تطبيق GOSI

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:37 مساءً كتب شريف احمد - تتيح التأمينات الاجتماعية تعديل الحساب البنكي المخصص للمعاش في 4 خطوات ميسرة عبر تطبيق GOSI .

وتتضمن خطوات تعديل الحساب البنكي التالي:

سجل دخولك عبر تطبيق GOSI

اختیار خدمة "إدارة الحساب البنكي "

أدخل بيانات الحساب البنكي الجديد

قدم الطلب

خدمات المنصة التوعوية

يمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات التالية: