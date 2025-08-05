اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. التأمينات الاجتماعية.. كيفية تعديل الحساب البنكي عبر تطبيق GOSI

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:37 مساءً كتب شريف احمد - تتيح التأمينات الاجتماعية تعديل الحساب البنكي المخصص للمعاش في 4 خطوات ميسرة عبر تطبيق GOSI.
وتتضمن خطوات تعديل الحساب البنكي التالي:
  • سجل دخولك عبر تطبيق GOSI
  • اختیار خدمة "إدارة الحساب البنكي"
  • أدخل بيانات الحساب البنكي الجديد
  • قدم الطلب

خدمات المنصة التوعوية

يمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات التالية:

  • التحقق من كونك مشمول بتعديلات الأنظمة الحالية أو بنظام التأمينات الجديد.
  • التعرف على تفاصيل تعديل سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.
  • معرفة سن التقاعد النظامي والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.
  • الاطلاع على مدد الاشتراك والأجور المسجلة والمعاش التقاعدي المتوقع.

Mohamed Nasa

