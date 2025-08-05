أخبار من السعودية.. التأمينات الاجتماعية.. كيفية تعديل الحساب البنكي عبر تطبيق GOSI

- 1/2
الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:37 مساءً كتب شريف احمد - تتيح التأمينات الاجتماعية تعديل الحساب البنكي المخصص للمعاش في 4 خطوات ميسرة عبر تطبيق GOSI.
وتتضمن خطوات تعديل الحساب البنكي التالي:
- سجل دخولك عبر تطبيق GOSI
- اختیار خدمة "إدارة الحساب البنكي"
- أدخل بيانات الحساب البنكي الجديد
- قدم الطلب
خدمات المنصة التوعوية
يمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات التالية:
- التحقق من كونك مشمول بتعديلات الأنظمة الحالية أو بنظام التأمينات الجديد.
- التعرف على تفاصيل تعديل سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.
- معرفة سن التقاعد النظامي والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.
- الاطلاع على مدد الاشتراك والأجور المسجلة والمعاش التقاعدي المتوقع.