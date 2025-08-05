شكرا لمتابعة خبر عن سيدة تزور طليقها المريض ويتعرف عليها رغم إصابته بالزهايمر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏حصدت سيدة إشادات واسعة بعد ظهورها في مقطع وهي تزور طليقها المصاب بمرض الزهايمر وتدعو له بالشفاء العاجل.

وأظهر المقطع ، السيدة وهي تتحدث مع طليقها المريض لتطمئن على صحته ورغم تدهور حالته وعدم تمييزه لمن حوله إلا إنه فاجأ الجميع عندما تعرف عليها.

ولاقى المشهد تفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء التواصل الذين أثنوا على تصرف السيدة الذي يعكس الوفاء رغم الانفصال والظروف الصحية الصعبة.