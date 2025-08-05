«التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي» ورشة ضمن معرض الكتاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت ورشة عمل بعنوان «التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي»، قدمتها الرائدة في عالم القراءة ريم الجوفي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة.
وبينت الجوفي خلال حديثها الفرق الجوهري بين المعلومة والمعرفة، وتُعد المعلومة بيانات أو حقائق تُشكل إحدى أهم وسائط اكتساب المعرفة، في حين أن المعرفة هي نتاج معالجة هذه المعلومات وربطها بالسياق والخبرة والفهم العميق.
وأشارت إلى أن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمتا في تسريع تدفق المعلومات، لكنهما في المقابل فرضتا الحاجة إلى بناء وعي رقمي قادر على التمييز بين المحتوى الموثوق والمضلل، وهو ما يتطلب من المستخدمين مهارات نقدية، وقدرة على التحقق من المصادر وتحويل المعلومة إلى معرفة نافعة.
واستعرضت الجوفي خلال الورشة عددا من التجارب والمبادرات التي تهدف إلى تمكين الأفراد من التعامل الواعي مع البيانات والمصادر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي مبتكر.
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