لأول مرة في تاريخ السعودية.. وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي حتى عام 2029 لطلاب مكة وتكشف مفاجأة بشأن دوام شهر رمضان

ضمن خطتها الاستراتيجية لضمان استقرار التعليم وفي خطوة استثنائية، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتماد تقويم دراسي مفصل لطلاب وطالبات منطقة مكة المكرمة حتى عام 2029 والذي تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف لتكون بذلك أول منطقة تعليمية يتم الإعلان عن خطتها التعليمية المستقبلية على مدى أربع سنوات مقبلة، ليتناسب مع المتطلبات الفريدة لهذه المحافظات، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، مع تحديد مدة الدراسة في شهر رمضان المبارك بـ 17 يوم فقط.

وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي حتى عام 2029 لطلاب مكة وتكشف مفاجأة بشأن دوام شهر رمضان

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التخطيط المسبق للعملية التعليمية، وتمكين المدارس والكوادر التربوية من جدولة مهامها السنوية بكفاءة، بما يتماشى مع نظام الفصلين الدراسيين الذي تم اعتماده رسميًا من مجلس الوزراء.

وشهد التقويم الجديد مفاجأة لافتة تتعلق بالدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقرر تحديد مدة الدراسة خلال شهر رمضان المبارك بـ 17 يومًا فقط، يهدف هذا الإجراء إلى مراعاة الجانب الروحي والتنظيمي للموسم، مما يتيح للطلاب والمعلمين أداء مناسكهم وواجباتهم الدينية دون التأثير على سير العملية التعليمية.

وتشمل الخطة الدراسية التي تم الكشف عنها تفاصيل دقيقة لمواعيد بداية ونهاية كل فصل دراسي، بالإضافة إلى تحديد الإجازات المطولة، وإجازات منتصف ونهاية العام، بما يتوافق مع المناسبات الدينية والوطنية المعتمدة رسميًا.

وأكدت الوزارة أن الإعلان المبكر عن التقويم الدراسي لعدة سنوات قادمة، يهدف إلى تعزيز الاستقرار التعليمي وتحسين مخرجات التعليم، كما يمنح إدارات التعليم والمعلمين وأولياء الأمور مساحة كافية للتخطيط المسبق والاستعداد المناسب لكل مرحلة دراسية.

يُبرز التقويم الدراسي المُخصص لهذه المحافظات التزام وزارة التعليم بتقديم حلول مرنة ومبتكرة توازن بين جودة التعليم والاحتياجات المجتمعية والثقافية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بفعالية في جميع الظروف.