شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السليمان يوضح: ماذا يفعل من عليه كفّارات يمين ولا يستطيع التكفير أو الصيام؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، الحكم الشرعي لمن تراكمت عليه عدة كفارات يمين، ولا يستطيع التكفير عنها بالإطعام أو الصيام، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير والتخفيف عن المكلفين.

وبين الشيخ أن ترتيب الكفارات لا يُشترط فيه الالتزام بزمن وقوع اليمين، فيجوز أداء الكفارات بأي ترتيب دون التقيد بالأقدم فالأحدث، كما لا يُشترط أن تُؤدى دفعة واحدة، بل يمكن التكفير عن كل يمين على حدة بحسب الاستطاعة.

وحول من لا يستطيع الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، أوضح الشيخ أن عليه الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام عن كل يمين، ويُفضل أن تكون متتابعة، لكن إذا تعذر التتابع بسبب عذر شرعي كمرض أو ضعف، فلا حرج في تفريقها.

وأضاف: “إذا كان المسلم غير قادر على الإطعام ولا الصيام نهائيًا، فإن الحكم الشرعي يتوقف مؤقتًا ولا تسقط الكفارة، وتبقى في ذمته حتى تتيسر له القدرة، لقوله تعالى: لا يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها”.

واختتم الشيخ السليمان حديثه بدعوة من لا يستطيع أداء الكفارات حاليًا إلى النية الصادقة والعزم على أدائها عند أول استطاعة، مشددًا على أن الله مطّلع على نية العبد ويجازيه بحسب صدقه واستعداده.