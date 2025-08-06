القضاء البريطاني يغلق جميع الأبواب بوجه قاتل الطالب السعودي.. لا كفالة ولا خروج مؤقت حتى إشعار آخر!

رفضت المحكمة الجنائية في بريطانيا طلب الإفراج بكفالة عن المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، مؤكدة استمرار احتجازه على ذمة التحقيق، دون أي فرصة للخروج المؤقت أو المشروط التي هزّت الرأي العام داخل المملكة وخارجها.

القضاء البريطاني يغلق جميع الأبواب بوجه قاتل الطالب السعودي.. لا كفالة ولا خروج مؤقت

ويأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه أصداء الجريمة البشعة تتردد داخل الأوساط السعودية والبريطانية، وسط حالة من الغضب الشعبي والمطالبات الواسعة بإنزال أقسى العقوبات على الجاني.

من جهة أخرى، تسلمت أسرة القاسم جثمان ابنها اليوم، تمهيدا لنقله إلى المملكة العربية السعودية غدا، حيث ستُستكمل مراسم الدفن، في لحظة حزينة ومؤلمة لأقاربه وكل من عرفه.

يذكر أن الطالب القاسم قد قتل في ظروف غامضة أثناء دراسته في الخارج، في حادثة أثارت موجة من التساؤلات والجدل، ودفعت الجهات المختصة في البلدين إلى متابعة القضية عن كثب.