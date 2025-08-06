شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ إعلام يحذر المواطنين: الأمن السياحي مسؤولية وليست رفاهية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة جدة، الدكتور عبد الرحمن العليان، من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الطلاب والسياح السعوديين عند السفر إلى الخارج، مؤكدًا أهمية الوعي والإلمام بالمعلومات قبل اتخاذ قرار السفر، لضمان السلامة الشخصية وتقليل احتمالية التعرض لأي تهديدات.

وقال العليان خلال مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، إن على السائح والطالب السعودي معرفة حقوقه وواجباته في الدولة التي يزورها، إلى جانب امتلاكه مهارات الأمن السيبراني والتعرف على وسائل كشف الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى الإلمام بإجراءات التعامل مع الطوارئ وأشكال الاحتيال، خاصة الاحتيال المصرفي الذي يُعد من أبرز المخاطر التي تستهدف المسافرين.

كما أشار إلى أن الاعتماد على التطبيقات الحديثة والتقنيات الرقمية أصبح من الأدوات الأساسية لتعزيز الأمن الشخصي أثناء السفر، لافتًا إلى أن ثقافة الأمن السياحي لم تعد رفاهية بل ضرورة تفرضها التحديات الحالية، حيث تعكس مستوى وعي المجتمع في حماية النفس أثناء التواجد خارج البلاد سواء للسياحة أو الدراسة.

وأكد أن تعزيز هذه الثقافة مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى تعاون الطلاب والسياح مع الجهات الأمنية في الخارج ومعرفة الطرق السريعة لطلب المساعدة عند التعرض لأي طارئ، بما يرسخ مفهوم السلامة الشاملة ويعكس صورة المواطن الواعي في الخارج.