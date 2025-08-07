اخبار السعوديه

نجل حميدان التركي يشكر القيادة على دعمهم لقضية والده

الرياض - علي القحطاني - قدم تركي حميدان التركي، نجل حميدان التركي، باسمه ونيابةً عن أسرته، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير – حفظهما الله – على ما يقدمانه من رعاية واهتمام بأبنائهما المواطنين.

وثمن التركي الجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة المملكة في متابعة تفاصيل قضية والده منذ بدايتها عام 2004 ، والتي تكللت بعودة والده سالمًا بفضل الله.

كما عبر عن شكره العميق للشعب السعودي الكريم، الذي أحاطهم بمشاعر نبيلة ودعوات صادقة رافقتهم في كل خطوة خلال هذه المسيرة .

