شكرا لقرائتكم خبر جناح المملكة في إكسبو أوساكا يختتم فعالية الرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعالية «الرياضات الالكترونية: ليبدأ اللعب» التي نظمها جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا في قاعة محطة المهرجان، التي سلطت الضوء على قطاع الرياضات الالكترونية المتنامي في المملكة، واحتفت بالإقبال العالمي المتزايد على هذه الرياضة ، عبر تجربة ثقافية تفاعلية جمعت اللاعبين والمبدعين والمشجعين في مزيج حي من التقاليد والابتكار، واستعرضت الجهود السعودية في الرياضيات الالكترونية ضمن سعي المملكة لتكون وجهة عالمية في هذا المجال.

وامتدت الفعالية يومين، ركزت خلالها على كأس العالم للرياضات الالكترونية المقام في الرياض، واستعرضت أركان العرض التي نظمتها شركة القدية للاستثمار، والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية حجم التأثير السعودي المتصاعد في مشهد الرياضات الالكترونية الدولي، وتضمنت ساحة ألعاب تفاعلية، وتجربة حائط الصور، ومباراة استعراضية نظمها الاتحاد السعودي في لعبة كرة القدم الالكترونية.

وشهدت الفعالية تنظيم 3 جلسات حوارية بمشاركة نخبة من أبرز المبدعين السعوديين والعالميين في مجالي الألعاب والتصميم، وناقشت الجلسة الأولى بعنوان «مجموعة سافي للألعاب الالكترونية: دروس من إنعاش الرياضات الالكترونية، وبناء المنظومة المتكاملة في السعودية»، الدروس المستفادة من إعادة إحياء الرياضات الالكترونية على مستوى المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنظر في كيفية بناء المنظومة السعودية المتكاملة في هذا القطاع، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لشركة هيرو إي-سبورتس في مجموعة سافي للألعاب الالكترونية داني تانغ، ونائبة أولى للرئيس في مجموعة سافي للألعاب الالكترونية ورئيسة التطوير المؤسسي ريم مازق، وأدار الجلسة مسؤول إدارة الاستثمار لدى صندوق الاستثمارات العامة عبدالله العريني.

وكشفت الجلسة الحوارية الثانية التي نظمتها شركة القدية موضوع «اندماج الأنمي والتراث السعودي وجيل الألعاب»، عن تأثير الرسوم المتحركة اليابانية (الأنمي) على المشهد الإبداعي، وثقافة الشباب في المملكة، وكيف يشكل الفنانون السعوديون حاليا قصصهم في إطار هذا الفن، فضلا عن إبراز قدرة التعاون بين مختلف الثقافات لإنشاء قصص أصيلة تحقق صدى عالميا، بمشاركة الروائي وكاتب السيناريو إيشيرو أوكوشي، ومديرة المحتوى الإبداعي في شركة مانجا للإنتاج سارة ولد داداه، ومشرف التحرير في مانجا العربية عدَي كرسوع، وأدارها مدير تسويق الألعاب والرياضات الالكترونية في شركة القدية للاستثمار سعود الوهابي.

أما الجلسة الثالثة «شركة القدية للاستثمار: فن السرد عبر الثقافات وفضاءات الألعاب»، فقد جمعت كلا من المخرج الفني في «كوجيما برودكشنز» يوجي شينكاوا، والفنان التشكيلي «بيكاسو السعودية» فيصل الخريجي، وأدارها مدير تسويق الفنون والثقافة لدى شركة القدية أحمد سلطان، وناقشت كيفية صياغة القصص - موروثة كانت أو مخترعة - أشكال التعبير الفني، وأظهر الفنانان المستضافان أسلوبهما في الرسم مباشرة أمام الجمهور في كشف حصري عن صنعتهما الإبداعية.

وعلى هامش الفعالية قدم جناح المملكة أنشطة ثقافية حية، وفنونا أدائية تقليدية وحديثة، أتاحت للزوار تجربة ثقافية متكاملة، من أبرزها برامج أهلا وسهلا، ونحن السعودية، وتجربة الواقع المعزز لعالم النبات، إلى جانب عروض موسيقية وأستوديوهات تفاعلية، و7 قاعات عرض متنوعة أبرزها المدن المتطورة، وبحار مستدامة، وإمكانات بشرية لا محدودة، وقمة الابتكار، التي منحت الزائرين مشهدا شاملا للتأثير العالمي المتصاعد للمملكة.