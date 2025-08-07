شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 40 ألف زائر لخيمة التسوق والترفيه بمهرجان «صيف نجران» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت فعاليات خيمة التسويق والترفيه المقامة ضمن فعاليات صيف نجران 2025، الذي تنظمه أمانة المنطقة، بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، منذ انطلاقته، حضور أكثر من 40 ألف زائر وزائرة، من داخل المنطقة وخارجها، استمتعوا وتفاعلوا مع العروض الترفيهية والتسويقية المصاحبة للفعاليات.

وتقدم الخيمة التي تفتح أبوابها للزوار يوميا من الخامسة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، تجربة ترفيهية متكاملة، وذلك من خلال باقة متنوعة من العروض الترفيهية والتجارب التفاعلية، تشمل عروضا حية، وتجارب تعليمية للأطفال، ومناطق ألعاب الكترونية، ومغامرات بيت الرعب، ومنطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي والأسواق المتنوعة.

وتتضمن خيمة التسوق والترفيه 30 معرضا، تشمل معارض الحرفيين، والأسر المنتجة، والملابس، والعطور والتجميل، والكتب، والأنشطة الفنية الحية، والعروض الفلكلورية الشعبية، التي تلبي احتياجات الزوار، وتعزز الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.