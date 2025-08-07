شكرا لقرائتكم خبر بيئة رابغ توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية الطاقة والمياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ أمس، مذكرة تفاهم مع أكاديمية الطاقة والمياه بالمحافظة؛ بهدف دعم وتأهيل المستفيدين من خدمات الوزارة في المجالات الزراعية والبيئية، وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في تنفيذ المبادرات التطوعية والبيئية، وتنظيم الفعاليات الزراعية، والمشاركة في تقديم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل، مدعومة بإمكانات وخبرات الأكاديمية وكوادرها.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ ردة بن عبادل القارزي، أن هذه الشراكة تتضمن تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، يتولى متابعة تنفيذ البنود الموقعة، ويعقد اجتماعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى رأسها رفع كمية الإنتاج الزراعي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول البيئية المستدامة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوفير فرص تدريبية مهنية وفنية متخصصة، تعزز قدرات المستفيدين وتواكب تطلعات الوزارة في تطوير القطاع الزراعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء القدرات البشرية وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، بهذه الخطوة التعاونية، مثمنا تضافر الجهود بين الجهات المتخصصة لدعم القطاع الزراعي، ونشر ثقافة استخدام الطاقة البديلة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة الزراعية ضمن إطار الشراكة المجتمعية وتعزيز الممارسات المستدامة.