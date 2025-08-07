شكرا لقرائتكم خبر كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يصدر عددا خاصا من مجلة عالمية محكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، عددا خاصا بعنوان: إعادة النظر في ترجمة الثقافات في 14 يوليو 2025م في مجلة بابل، وهي مجلة عالمية محكَمة متخصصة في دراسات الترجمة.

ويستند هذا العدد على أكثر من 4 عقود من البحث العلمي في مجال ترجمة الثقافات؛ ليعيد النظر في أطروحاتها التأسيسية على نحو نقدي ونظري، مع التركيز على السياق الثقافي العربي، والتفاعل مع الخطابات العالمية من الشمال والجنوب العالميين.

ووضحت المقدمة والأوراق البحثية الأربع في هذا العدد الخاص؛ كيف أن ترجمة اللغة والثقافات العربية ليست مجرد فعل لغوي، بل هي أيضا وسيلة لنقل الأفكار والمفاهيم ومنظومة المعتقدات.

ومن خلال تحدي النماذج الأوربية المركزية، والحرص على التنوع الجغرافي اللغوي، تمثل هذه الأوراق البحثية تحولا معرفيا في دراسات الترجمة، وتدعو إلى إعادة تقويم نقدي للأطر التاريخية والمنهجية.