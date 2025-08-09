شكرا لمتابعة خبر عن البلديات والإسكان تعتمد معايير جديدة لسكن العمالة الأجنبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل الشروط الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، والتي أقرها ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية.

ويشمل التصنيف الجديد للمساكن الجماعية ثلاث فئات رئيسية تعتمد على الطاقة الاستيعابية والمرافق والخدمات المقدمة، حيث الفئة الأولى تعرف باسم المبنى السكني، ويتألف من طابق واحد أو أكثر بارتفاع لا يتجاوز 23 مترًا، ويضم وحدات سكنية مزودة بالمرافق والخدمات الأساسية والاختيارية ، مع قدرة استيعابية تصل إلى 500 فرد.

بينما الفئة الثانية المعروفة بـ المجمع السكني، تضم مجموعة من المباني السكنية المستقلة مثل العمائر والفلل، وتحيط بها أسوار مزودة ببوابات أمنية وحراسة، وتتفاوت الخدمات والمرافق بحسب التصنيف، مع قدرة استيعابية تصل إلى 10 آلاف فرد .

أما الفئة الثالثة فتشمل الكبائن المتنقلة، وهي وحدات سكنية مؤقتة تستخدم في مواقع المشاريع ويمكن نقلها حسب الحاجة، وترتبط فترة ترخيصها بنهاية المشروع أو مدة سنة قابلة للتجديد، ويشترط توفر تراخيص إدارة وتشغيل مناسبة، وتصل طاقتها الاستيعابية القصوى إلى 10 آلاف فرد.

كما تضمنت الشروط توفير أنشطة ترفيهية وخدمات الإنترنت في المساكن الجماعية، إلى جانب تجهيز المجمعات السكنية والكبائن المتنقلة بصالات رياضية، بهدف تحسين جودة الحياة للسكان.