بعد 30 سنة في الأمن العام.. مواطن يروي قصة إدارته لورشة ميكانيكا ناجحة .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - بعد أكثر من 30 سنة في ميادين الأمن، قرر المواطن محمد الهذلي أن يبدأ مشروعه الخاص في الميكانيكا والحدادة بعد تقاعده، مستفيدًا من خبراته الطويلة وشغفه بالعمل.

وقال الهذلي خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”: “بدأت من العمل الحكومي إلى العمل الحر، فوجدت نفسي إني أجيد المهنة، فاشتغلت فيها، والتحقت بالمعهد المهني في قسم الحدادة، وتخرجت منه من سنة وشهرين، والتحقت بدورة الميكانيكا والكهرباء، وأنا على رأس العمل في المجال العسكري”.

وخلال أكثر من ثلاثة عقود قضاها في ميادين الأمن، اكتسب الهذلي خبرات قيّمة في الميكانيكا مكنته من تأسيس مشروع يوازن بين شغفه ومصدر رزقه.

وأضاف: “استقطبنا الطلاب الخريجين من الكليات التقنية، وقاموا بتطبيق تدريبهم لدينا، ويوجد منهم من يعمل لدينا الآن”.

ومن جانبه، أشاد متدرب بفرص التعلم التي حصل عليها، حيث قال: “الحمد لله التدريب من أفضل ما يكون وتعلمت في أكثر من سيارة، ولله الحمد استفدت خبرة منها”.

كما قال أحد العملاء: “الرجل يشتغل بنفسه وعنده أمانة، وأنا عنده زبون، أي عطل في السيارة أجيله على طول”.