المساحة الجيولوجية: البحر الأحمر يشهد هزات أرضية يومية خفيفة إلى متوسطة .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - المساحة الجيولوجية: البحر الأحمر يشهد هزات أرضية يومية خفيفة إلى متوسطة

أكد رئيس الأبحاث الزلزالية في هيئة المساحة الجيولوجية، المهندس البراء التمراوي، أن البحر الأحمر يشهد يومياً تسجيل هزات أرضية تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

كما أضاف الزلازل في طبيعة الحال هي ناتجة عن حركة الصدايع التكتونية في باطن الأرض وهذا يحدث منذ ملايين السنين وموجود في كثير من دول العالم ، والمملكة موجودة في صفيحة شبه الجزيرة العربية وبالتالي الصفيحة هذه تتحرك باستمرار وتسجل هزات أرضية كلها من متوسطة إلى خفيفة وتزيد من مرة لأخرى بين المناطق وهذا طبيعي ، ونحمد الله على وجود شبكة رصد متطورة تعمل 24 ساعة وتتابع النشاط الزلزالي أول بأول.

وفي وقت سابق، رصدت هيئة المساحة الجيولوجية أمس الخميس، هزة أرضية بقوة 3.44 درجة على مقياس ريختر، وقعت داخل الأراضي الإماراتية، على مسافة 11 كيلومترًا فقط من مركز البطحاء الحدودي مع المملكة.