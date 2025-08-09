شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يعبر عن سعادته بالأجواء السياحية في أبها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لقاء ودي مع أحد الحسابات المتخصصة بالسياحة في منطقة عسير، أعرب وزير السياحة عن إعجابه بأجواء مدينة أبها، مؤكداً أن الإقبال على المدينة في شهر أغسطس كبير جداً، مشيراً إلى أن السياحة في المنطقة في تطور مستمر.

وقال الوزير خلال اللقاء:”الجو ممتاز والحمد لله، الناس مبسوطة، ودرجة الحرارة تلامس 15 درجة، وإن شاء الله الأيام القادمة تصل إلى 10 درجات مع الأمطار”، مضيفاً: ” كل سنة يزيد الإقبال، والحمد لله السنة هذه وصلنا إلى مستوى متقدم جداً، ولا زال هناك مجال للتحسين” .

وأكد الوزير أن الناس في أبها مستمتعون بالأجواء الخيالية، داعياً إلى نشر الصورة الجميلة للمدينة لجذب المزيد من الزوار.

كما شارك الوزير تفاصيل عن رحلاته السياحية، قائلاً: “كل سنة أقضي جزء كبير من إجازتي هنا، وأزور الطائف والبحر الأحمر والباحة، والحمد لله مصايفنا وأجوائنا آمنة وجيدة، وهذه نعمة كبيرة”، وختم بدعائه قائلاً: “الله يطول عمر قادتنا ويخليهم بنا، ويعز بلدنا إن شاء الله” .