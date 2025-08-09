شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جثمان محمد القاسم بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام في مشهد مهيب.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شيعت جموع غفيرة الطالب محمد القاسم إلى مثواه الأخير في مكة المكرمة، حيث أُديت عليه صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وسط أجواء من الحزن والدعاء.

وتوافد المصلون من مختلف أرجاء المملكة لأداء الصلاة على الفقيد وتقديم العزاء لعائلته، في وداع مؤثر يعكس مكانته في قلوب من عرفوه، وتعاطفًا واسعًا مع أسرته التي نعت نجلها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه “راح ضحية اعتداء آثم” خلال تواجده في بريطانيا ضمن برنامج دراسي قصير لتعلّم اللغة الإنجليزية.

وكان محمد، البالغ من العمر 20 عامًا، قد سافر إلى مدينة كامبريدج البريطانية ضمن إقامة تعليمية مدتها عشرة أسابيع، قبل أن يتعرض لاعتداء مميت في منطقة “ميل بارك” ليل الجمعة الماضي، حيث استجابت شرطة كامبريدجشير للبلاغات، وعثرت عليه مصابًا بجروح بالغة، ليفارق الحياة في مكان الحادث.

