الملكية الفكرية: غرامة 5 آلاف ريال لمن يستخدم قصيدة دون إذن صاحبها

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن فرض غرامة مالية قدرها 5,000 ريال على كل من يؤدي قصيدة شعرية وينشرها عبر قناته على منصات التواصل الاجتماعي ويستخدمها تجاريًا دون موافقة صاحب الحق.

وأفادت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، بأن “استخدام القصائد ونشرها دون موافقة صاحبها يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، ويعرض المخالف لعقوبات وغرامات مالية”.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال الرغبة في الإبلاغ عن أي انتهاك، يمكن للجمهور تقديم شكوى مباشرة عبر موقع الهيئة الرسمي أو من خلال مسح الرمز الإلكتروني (QR) المتوفر في منصات الهيئة.