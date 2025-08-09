شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: الاثنين القادم أول أيام الكليبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن يوم الاثنين القادم أول أيام الكليبين، أو ما يعرف عند البعض بـ”محننات الجمل”.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن هذه الفترة سميت بهذا الاسم لأن الجمل لا يحن للماء إلا عند طلوع الكليبين لشدة الحر، مشيراً إلى أن دخوله قد يتزامن أحياناً مع موجات حر شديدة.

كما أضاف أن الكليبين له منزلة واحدة هي النثرة، ويليه نجم سهيل، مبيناً أن التفاصيل الكاملة سيكشفها يوم الأحد القادم.