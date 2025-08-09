شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزلازل: هزة بقوة 3.44 درجة قرب البطحاء بلا تأثير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء الخميس، هزة أرضية بقوة 3.44 درجة على مقياس ريختر، وقعت داخل الأراضي الإماراتية، على مسافة 11 كيلومترًا فقط من مركز البطحاء الحدودي مع المملكة.

وقال بيان الهيئة، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 11:03 مساءً، وتم تسجيلها بدقة من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، دون أن تسجل أي تأثيرات على مناطق المملكة القريبة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة التي وقعت فيها الهزة تصنف ضمن نطاق النشاط الزلزالي المنخفض، مؤكدة استمرارها في مراقبة النشاط الزلزالي وجاهزية فرقها لأي طارئ جيولوجي.