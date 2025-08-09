شكرا لمتابعة خبر عن تحويل بيت شعبي عمره 200 سنة وسط حي تاريخي في ⁧‫الأحساء‬⁩ إلى مقهى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث أحمد الملا، مالك أحد المقاهي في الأحساء، عن تفاصيل مقهاه الذي كان بيتا شعبيا عمره 200 سنة وسط حي تاريخي.

‎وقال :”الفكرة بدأت بالبحث عن أفضل بيت من حيث القدرة على ترميمه إلى أن اخترت البيت المناسب وسط الحي ليجذب السياح، بموقع بين سوق القيصرية، وقصر إبراهيم”٠

‎وأضاف”حاولت الدمج بين الحاضر والماضي، وأضفت تصميم النوافذ القديمة والنقوش الحساوية بطريقة حديثة، ليظهر المقهى بشكل مطور من حيث الجلسات وإضافة الرخام، وأوصل تطوير المنزل والممرات المؤدية إليه ووجدت تعاونا من الجيران في ذلك”٠