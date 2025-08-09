كيف أعرف تأمين سيارتي في السعودية؟ خطوات التحقق عبر أبشر ومواقع التأمين المعتمدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين هي التعرف على تأمين السيارة في السعودية وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال منصة أبشر وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من اجل الاستعلام عن تأمين السيارة.

كيف أعرف تأمين سيارتي في السعودية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن تأمين السيارة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر، سنوضح تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـ أبشر.

الضغط على أبشر للأفراد.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك ومنها الاسم وكلمة المرور.

اختر خدمات المركبات ثم انقر على الاستعلامات.

اختر صلاحية التأمين على المركبات.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها، ثم الضغط على الاستعلام.

وسوف يتم ظهور جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

الاستعلام عن تأمين مركبة من منصة نجم

يمكنك الاستعلام عن تأمين السيارة من خلال منصة نجم وهي واحدة من الطرق التابعة للإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نجم.

الضغط على الاستعلام عن وثائق التأمين، ثم أقر على استعلم الآن.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها، ثم الضغط على الاستعلام.

وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي تربى في الاستعلام عنها الخاصة بتأمين السيارة.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين ومن أهم تلك الخدمات الاستعلام عن تأمين السيارة، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن تأمين السيارة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر مع توضيح خطوات الاستعلام عن التأمين الخاص بالسيارة من خلال منصة نجم.