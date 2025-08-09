انت الان تتابع شاهد .. سامسونغ تستعد لإطلاق ثلاثة حواسب Galaxy بمواصفات متطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تم النشر في: 09 أغسطس 2025, 9:37 صباحاً

تستعد شركة سامسونغ للكشف عن ثلاثة نماذج جديدة من حواسبها اللوحية Galaxy، بمواصفات تهدف لمنافسة أفضل الأجهزة في السوق، وفق ما ذكره موقع gsmarena. الطراز الأبرز Galaxy Tab S11 Ultra سيأتي بشاشة AMOLED قياس 14.6 بوصة بدقة (2960×1848) بيكسل، ويدعم لوحة مفاتيح خارجية وقلمًا ذكيًا، مع معالج Dimensity 9400، وذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين تصل حتى 1 تيرابايت، إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية 12 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 11600 ميلي أمبير، ودعم شبكات 5G. أما Galaxy Tab S11 فيحمل شاشة AMOLED مقاس 11 بوصة بدقة (2560×1600) بيكسل وتردد 120 هيرتز، ويعمل بالمعالج نفسه، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت وسعات تخزين تصل إلى 512 غيغابايت، وكاميرات مشابهة للطراز Ultra، وبطارية سعة 8400 ميلي أمبير، ودعم 5G. النموذج الثالث Galaxy Tab S10 Lite سيأتي بشاشة LCD قياس 10.9 بوصة بدقة (2112×1320) بيكسل، ومعالج Exynos 1380، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وسعة تخزين حتى 256 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل وأمامية 5 ميغابيكسل، مع بطارية سعة 8000 ميلي أمبير ودعم شبكات الجيل الخامس.

