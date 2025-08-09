شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تعلن نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للأرصاد عن نجاح برنامج استمطار السحب في زيادة الهطول المطري لأول مرة في فصل الصيف على محافظة رماح شمال شرق الرياض.
وأكد المركز أن هذا النجاح يُعد نقلة تعكس التقدم التقني والجاهزية العملياتية للبرنامج، ضمن خططه التوسعية على مناطق المملكة لزيادة الهاطل المطري.
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تمثل مؤشراً واعداً على فعالية البرنامج، مؤكداً على استمرار العمل على تطوير تقنيات الاستمطار ودعم الأبحاث العلمية لضمان أفضل النتائج في المواسم المقبلة.