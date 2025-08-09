شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تعلن نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للأرصاد عن نجاح برنامج استمطار السحب في زيادة الهطول المطري لأول مرة في فصل الصيف على محافظة رماح شمال شرق الرياض.

‎وأكد المركز أن هذا النجاح يُعد نقلة تعكس التقدم التقني والجاهزية العملياتية للبرنامج، ضمن خططه التوسعية على مناطق المملكة لزيادة الهاطل المطري.

‎وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تمثل مؤشراً واعداً على فعالية البرنامج، مؤكداً على استمرار العمل على تطوير تقنيات الاستمطار ودعم الأبحاث العلمية لضمان أفضل النتائج في المواسم المقبلة.