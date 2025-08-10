شكرا لمتابعة خبر عن الروبوتات التفاعلية تدعم زوار ومشاركي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم، روبوتات تفاعلية مزودة بشاشات لمس لخدمة المشاركين والزوار في مقر المسابقة بمكة المكرمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توظيف التقنيات الحديثة لتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وتتيح الروبوتات للزوار الحصول على معلومات متكاملة تشمل جداول الفعاليات والمنافسات، ومواقع إقامة الأنشطة، بالإضافة إلى إرشادات حول آليات المشاركة.

كما تتميز هذه الأجهزة بقدرتها على التفاعل بـ96 لغة عالمية، ما يضمن سهولة التواصل مع الوفود المتنوعة المشاركة في الحدث.

وتعكس هذه الخطوة جهود الوزارة المستمرة في تعزيز التجربة التنظيمية للمسابقة، وتوفير بيئة تفاعلية تسهل وصول المعلومات بسرعة ودقة، بما ينسجم مع مكانة المملكة في خدمة القرآن الكريم وضيوفها من مختلف الدول.