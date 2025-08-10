شكرا لمتابعة خبر عن شقراء تتصدر إنتاج الفلفل في المملكة بنسبة تصل إلى 78 % .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تصدرت محافظة شقراء، التابعة لمنطقة الرياض، إنتاج الفلفل في المملكة بنسبة تتجاوز 78% من إجمالي الإنتاج السنوي البالغ نحو 119.7 ألف طن، ما جعلها تعرف بعاصمة الفلفل في المملكة.

ويشتهر أهالي شقراء بزراعة أجود أنواع الفلفل الحار وإضافته إلى أكثر من 30 منتجًا غذائيًا، ما عزز من مكانة المحافظة كمركز رئيسي لإنتاج الفلفل على مستوى المملكة، بحسب الإخبارية.

وانطلقت مؤخرًا فعاليات مهرجان فلفل شقراء الخامس، الذي يستمر حتى الأحد 16 صفر 1447هـ، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين، وتسويق منتجاتهم، وتوعية المنتجين بالممارسات الزراعية السليمة، إضافة إلى توفير فرص عمل موسمية.

ويشهد المهرجان عرض أجود أنواع الفلفل الحار التي تشتهر بها المنطقة، وسط حضور جماهيري لافت من عشاق النكهات الحارة من مختلف مناطق المملكة.

ويمثل مهرجان فلفل شقراء أكثر من مجرد فعالية موسمية؛ بل هو احتفاء بالإنسان والمكان والمنتج الوطني، حيث تتلاقى فيه أصالة الزراعة بجمال الفلكلور، ليبقى “فلفل شقراء” عنوانًا حارا للتميز بطعمه الذي استخدم في منتجات الآيس كريم أيضًا، ورائحته، وانتمائه للأرض .