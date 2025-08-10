تطوير مساحة صناعية تبلغ 3.6 ملايين متر مربع في نجران

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 3.6 ملايين م2 مطورة بصناعية نجران

تسلم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تقريرًا عن المدينة الصناعية بنجران، قدمه مدير المدينة بالمنطقة، المهندس علي حسن الباغرة.

اكتشاف المدينة الصناعية

أطلع أمير نجران على مدينة صناعية تقع على بعد 45 كلم شمال شرق المدينة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 6.5 ملايين متر مربع، حيث تم تطوير أكثر من 3.6 ملايين متر مربع بالكامل. تمت فيها العديد من المشروعات التنموية بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتوسيع السعات الكهربائية وإنشاء خزان مياه بسعة 3000 متر مكعب.

المصانع والصادرات

تضم المدينة الصناعية 29 مصنعًا يعملون في مجالات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والبلاستيكية والورقية والرخام والجرانيت. تصدر المصانع منتجاتها إلى أكثر من 25 دولة، وحصل العديد منها على شهادات الجودة والأيزو وتقييمات عالمية تؤكد استعدادها لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

هذه الإنجازات تعكس النجاح والتطور الذي تشهده منطقة نجران في قطاع الصناعة، وتؤكد على دورها الريادي في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الخارجية.