آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2025.. تحديثات بخصوص المدة والتأشيرات الجديدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضحت المملكة العربية السعودية مجموعة من الأخبار حول الزيارة العائلية في السعودية وواحدة من الأمور التي تشغل المقيمين في السعودية والسعوديين، كما يتواجد العديد من التحديثات حول مدة الزيارة العائلية، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من المعلومات حول آخبار الزيارة العائلية في السعودية.

آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2025

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الأخبار الزيارة العائلية التي تم الإعلان عنها بالمملكة العربية السعودية:

أعلنت السعودية عن استئناف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية لمفردة بدخول واحد لمدة تصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية التمديد إلى 180 يوم.

تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة يمكنك الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية خلال فترة صلاحيتها تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.

حالات منع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول حالات منع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية:

يجب أن يكون جواز السفر الخاصة بالمتقدم ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ مغادرة السعودية.

لا يمكن الحصول على تجديد إذا كان الزائر قد ارتكب أي مخالفة تتعلق بأنظمة الإقامة.

تقديم ضمان مالي للزائر، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة. من أجل تجديد التأشيرة.

يجب أن تتوافر في المتقدم الراغب في تمديد سبب مقنع من أجل التجديد سواء كانت مناسبة عائلية أو حالة مرضية.

أن يكون للزائر كفيل سعودي أو مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية

سداد رسوم تجديد التأشيرة قبل إصدار التأشيرة الجديدة

تقديم طلب التجديد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بـ 30 يوم على الأقل لعدم التعرض للغرامات.

أوضحت المملكة العربية السعودية مجموعة من الأخبار حول تمديد الزيارة العائلية بالمملكة العربية السعودية، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول مدة التجديد مع توضيح حالات منع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية التي يجب الحذر منها لمدة التعرض للطرد بالمملكة العربية السعودية وهي واحدة من الأمور التي تم الإعلان عنها من وزارة الداخلية بالمملكة السعودية.