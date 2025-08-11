حجز موعد تقدير أضرار المركبات في السعودية.. كيف تحجز وتجهز تقرير الحادث إلكترونيًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدير أضرار المركبات تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الأشخاص وخاصة الأشخاص التي قد تتعرض للحوادث وهي واحدة من الأنظمة التي تهدف إلى تقييم وتقدير قيمة الضرر المادي التي أصيب السيارة في الحادث، كما يمكنك حجز الموعد من خلال الموقع الإلكتروني، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 طريقة حجز موعد تقدير أضرار المركبات في السعودية.

حجز موعد تقدير أضرار المركبات في السعودية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل حجز موعد تقدير أضرار المركبات من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتقدير.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك ومنها الاسم ورقم الهاتف ورقم الحادق ورقم لوحة السيارة.

حدد المراكز التي ترغب في إجراء عملية التقدير من خلالها.

اختر منطقة المركز، ثم حدد مدينة المركزي.

اختر موعد وتاريخ التقدير، ثم الضغط على حفظ.

شروط ومتطلبات حجز موعد تقدير حوادث السيارات

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل موعد تقدير حوادث السيارات بالمملكة العربية السعودية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط والأوراق التي يجب تقديمها فيما يلي:

تقرير الحادث الذي الصادر عن الجهة المباشرة للحادث إما من خلال المرور بالمملكة العربية السعودية أو من خلال منصة نجم.

صورة واضحة للأضرار الحادث على السيارة.

وثيقة من أجل إثبات أن المتقدم مالك للسيارة.

صورة من رخصة القيادة الخاصة بالمتقدم.

رقم حساب البنك لمالك المركبة.

سداد جميع الرسوم المطلوبة منك.

صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بمالك السيارة بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

طلب تقدير الحادث مع تقديم ورقة إصلاح السيارة.

حجز موعد تقدير أضرار المركبات في السعودية تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئة المرور بالمملكة العربية السعودية وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل حجز موعد مع توضيح الشروط والأوراق التي يجب أن تتوفر بالمتقدم.