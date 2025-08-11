شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الاجتماعي: إعفاء المستفيدين من رسوم اختبارات قياس إلكترونيًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس إلكترونيًا عبر الرابط الآلي بين الوزارة ومركز قياس.
وأكد الضمان الاجتماعي والتمكين أن الإعفاء من رسوم اختبارات قياس لا يحتاج لأي إجراء إضافي من المستفيد.
واستعرض خطوات الإعفاء إلكترونيا من الرسوم خلال إنفوجرافيك توضيحي عبر منصة إكس.
* يقوم المستفيد بإنشاء حساب في مركز قياس.
* يتم التسجيل في الاختبار المطلوب عبر الموقع الرسمي.
* عند الوصول لمرحلة الدفع، يعفي المستفيد تلقائيًا من الرسوم.