المسند: اليوم دخول طالع النثرة

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم دخول طالع النثرة وهي عبارة عن عنقود نجمي خافت في برج السرطان والعوام تسمي النثرة بالكليبين، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يوماً.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم في الرياض يشرق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23 في حين الشمس تُشرق 5:25 ولن يُرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام.

وأشار المسند، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، أنه تستمر زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و11 ثانية.