شكرا لمتابعة خبر عن المسند: زخات شهب الفرساوسيات تُرى الليلة بمعدل 80 شهاباً في الساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً أنه يمكن مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في زخات شهب الفرساوسيات مشيراً إلى إنه يمكن رؤيتها بعد منتصف الليل.

وقال المسند:”الليلة وبعد منتصف الليل، وليلتان بعدها وفي التوقيت نفسه، قد تُرى زخات من الشهب المسماة الفرساوسيات بمعدل 80 شهاباً في الساعة كحد أقصى، وهي من مخلفات مذنب سوفيت ـ تتل الضخم، والذي يكمل دورة واحدة حول الشمس كل 130 سنة تقريباً”٠

‏وأضاف” بعد منتصف الليل وحتى قُبيل الفجر أنظر جهة الشمال الشرقي، شريطة أن تكون بعيداً عن التلوث الضوئي من المدن والطرق والسيارات، وستجد نجمين نيرين على مستوى واحد، الأيمن (الغول) والأيسر ألمع منه (المرفق) (بعبارة أخرى فوق يسار الثريا) ثبت نظرك على المنطقة التي تعلوهما فمن هنا تأتي الزخات، وكلما تأخرت سترتفع المنطقة المستهدفة في قبة السماء، وربما تكون ذروة الزخات قُبيل الفجر، وتجدر الإشارة إلا أنه أحياناً يكون الشهاب من القوة في ضوئه لدرجة أنه يُشكل ظلاً للأشياء “٠