افتح حسابك في بنك الخرطوم عبر الإنترنت عام 2025: خدمة رقمية متطورة للمغتربين والمقيمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة جديدة تعكس التزام بنك الخرطوم بالتحول الرقمي، تم إطلاق خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 باستخدام جواز السفر فقط، مما يسهل على العملاء الوصول إلى خدمات مصرفية آمنة وموثوقة دون الحاجة لزيارة الفروع.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالجواز

لفتح حساب بنكي بنك الخرطوم بسهولة، يمكن لأي شخص يمتلك جواز سفر ساري المفعول اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق “بنكك” على الهاتف الذكي. اختيار “فتح حساب جديد” من القائمة الرئيسية. تعبئة البيانات الأساسية مثل الاسم، رقم الجواز، تاريخ انتهاء الجواز، ومعلومات الاتصال. رفع صورة واضحة لجواز السفر بدون تعديل. اختيار نوع الحساب المناسب. إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد التفعيل على الهاتف.

الشروط المطلوبة لفتح الحساب

لضمان قبول الطلب بسرعة، يشترط البنك أن تكون الشروط التالية متوفرة:

جواز السفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

سن الشخص المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

وجود رقم هاتف سوداني مسجل باسم صاحب الطلب.

وجود عنوان إقامة داخل السودان.

عدم الحاجة للرقم الوطني.

مميزات الخدمة الرقمية الجديدة

هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي السوداني، حيث يمكن للعملاء إدارة حساباتهم بكل سهولة عبر تطبيق “بنكك”. يمكن القيام بالتحويلات، استقبال الحوالات، الاستعلام عن الرصيد، ومتابعة العمليات البنكية في أي وقت ومن أي مكان.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك دعمًا فنيًا على مدار الساعة مع تطبيق أحدث تقنيات حماية البيانات، مما يضمن تجربة مصرفية آمنة وسريعة للعملاء.