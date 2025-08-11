انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين 11 أغسطس لجميع الأوزان والمعادن الثمينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في صباح يوم الإثنين 11 أغسطس 2025، شهد سعر الذهب اليوم في السعودية هبوطًا ملحوظً، حيث تأثرت الأسعار بانخفاض عام في مختلف أعيرة الذهب والسبائك، مما أثار اهتمام المستثمرين ومتابعي السوق الذهبية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

التركيز العالمي حاليًا منصب على البيانات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة مؤشرات التضخم التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، إذ قد تؤثر هذه الأرقام على توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما ينعكس بدوره على تحركات سعر الذهب اليوم في السعودية.

– سجل الذهب عيار 24 سعرًا قدره 409.75 ريال سعودي للجرام الواحد، ليبقى الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن النقاء الكامل.

– عيار 22 حوالي 372.50 ريال سعودي.

– أما الذهب عيار 21، الأكثر استخدامًا وطلبًا في المملكة، فقد استقر عند 358.25 ريال سعودي للجرام، ليواصل تصدره قائمة المبيعات اليومية.

– الذهب عيار 18، المستخدم غالبًا في صناعة المجوهرات المزينة بالأحجار، بلغ 307.00 ريال سعودي.

– عيار 14 جاء بسعر 237.00 ريال سعودي، ويُستخدم بكثرة في التصاميم الخفيفة والمجوهرات العصرية.

– أما عيار 12 فقد سجل 203.25 ريال سعودي فقط، ويُعتبر من الخيارات الأقل سعرًا في السوق.

– الأونصة الذهبية سُجلت بسعر 12,643.25 ريال سعودي، بينما بلغت قيمتها بالدولار الأمريكي نحو 3,371.54 دولار.

– سعر الجنيه الذهب الذي يعادل 8 جرامات من عيار 21، استقر عند 2,865.75 ريال سعودي.

أسعار السبائك الذهب في السعودية

في السعودية تتوفر سبائك الذهب بأحجام مختلفة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، وتتفاوت أسعارها تبعًا لوزن السبيكة وعيارها. يبلغ سعر سبيكة الذهب التي وزنها 5 جرامات حوالي 2027 ريال سعودي، بينما سعر سبيكة الذهب 100 جرام يقارب 40,547 ريال سعودي وفي الأحجام الأكبر، يصل سعر سبيكة كيلوغرام واحد إلى ما يقرب من 405,484 ريال سعودي.

تتحدد قيمة سعر الذهب اليوم في السعودية وفق عوامل متعددة تشمل تقلبات الأسعار العالمية بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية في الداخل والخارج، مما يجعل مراقبة السوق بشكل مستمر أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمهتمين بالمعدن الأصفر، وبالتالي يظل سعر الذهب اليوم في السعودية متأثرًا بعوامل عالمية ومحلية، ويتوقع أن تستمر تقلباته في المدى القريب مع ترقب الأسواق لتطورات جديدة في السياسات الاقتصادية العالمية.