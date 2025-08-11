تعرف على خطوات طلب التعويض في مكة المكرمة عبر منصة أمانة لعام 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمتلئ مكة المكرمة بالحياة والنشاطات في السنوات الأخيرة، حيث يتم تنفيذ مشروع تطويري ضخم يهدف إلى تحويل الأحياء العشوائية إلى مناطق حضارية متكاملة. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السكان.

العمليات الإزالة وتطوير البنية التحتية

تشمل عمليات الإزالة في مكة المكرمة عدة أحياء مثل حي قوز النكاسة، وحي المصافي، وحي الزهور، وحي الشراشف، وحي الكدوة، إلى جانب مناطق أخرى مدرجة في الخطة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الحياة للسكان وإنشاء بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت، إلى جانب تنظيم الطرق والمواصلات لتلبية احتياجات المدينة كوجهة دينية عالمية.

كيفية تقديم طلب التعويض

يمكن للمواطنين المتأثرين بعمليات الإزالة تقديم طلب التعويض عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة تتضمن الدخول على منصة “أمانة العاصمة المقدسة”، وتسجيل الدخول للحساب الشخصي، ثم تحديد موقع العقار ورفع الوثائق المطلوبة بصيغ إلكترونية.

المستندات المطلوبة للحصول على التعويض

يجب على المتقدمين لطلب التعويض تقديم بعض المستندات الضرورية مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصك ملكية العقار، ورقم الحساب البنكي، وصورة حديثة للعقار قبل الإزالة، بالإضافة إلى تقرير مساحي يوضح الموقع والتفاصيل الهندسية.

هذا المشروع الضخم يعد خطوة استراتيجية لتحسين جودة الحياة في مكة المكرمة وتهيئة بيئة عمرانية حديثة تلبي احتياجات السكان وتعزز مكانتها كوجهة دينية عالمية.