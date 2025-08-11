شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يفيض بمشاعر الحب للملك سلمان: تاريخنا ومستقبلنا لا توصفه الكتب والكلمات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، عن مشاعره الصادقة وحبه العميق للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين حفظه الله معبراً عن تقديره الكبير لدوره في بناء المملكة والحفاظ على نهضتها.

وأشار الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى دعوة والده الملك عبدالعزيز رحمه الله له، متمنياً للملك سلمان دوام التوفيق والسداد، قائلاً: “دعوة والده له على فراشة كانت الله يوفقه الله يوفقه الله يوفقه”.

وأضاف في كلماته المعبرة: “ما في كلام يوفيه حقه، الله يحفظه، فهو تاريخنا ومستقبلنا، الله يطول عمره، لا يمكن وصفه بالكلمات، هو مضرب مثل لنا.”

وأكد نائب أمير الرياض أن خادم الحرمين الشريفين يمثل رمزاً للقيادة الحكيمة والحرص على رفعة الوطن، وهو مصدر إلهام لكل مواطن سعودي، مشيراً إلى أن تاريخه العريق ومسيرته الحافلة بالعطاء لا يمكن أن توفيه كلمات أو أوصاف.