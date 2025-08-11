حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية عام 2025: بين الحقيقة والشائعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فرضت المملكة العربية السعودية رسومًا على المرافقين من المقيمين الأجانب منذ عام 2017، حيث بدأت هذه الرسوم بقيمة 100 ريال شهريًا لكل مرافق وارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 400 ريال شهريًا للفرد بحلول عام 2020. وتشمل هذه الرسوم زوجة المقيم وأبناؤه وأي شخص يعتمد على المقيم في المعيشة.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول إلغاء هذه الرسوم في عام 2025، مما أثار جدلاً كبيرًا بين المقيمين والمواطنين. لكن المديرية العامة للجوازات أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه هذه الشائعات وأكدت استمرارية الرسوم الحالية.

وأوضحت المديرية أن الهدف من هذه الرسوم ليس فقط تحصيل أموال، بل يشمل دعم خطط التوطين وتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتقنين أعداد الوافدين غير المرتبطين بسوق العمل.

وحتى الآن، لم تشهد رسوم المرافقين أي تعديل أو إلغاء، ولا تزال جزءًا من السياسات الاقتصادية المقررة ضمن رؤية المملكة 2030. وتحذر المديرية من تداول الشائعات وتشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادر رسمية لتجنب البلبلة والارتباك.